Sebastian Stan ha fornito una prospettiva illuminante sulle sue scene di nudo nella miniserie Pam & Tommy, in cui ha interpretato il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee.

Uno degli elementi più strani della serie è stata l'apparizione del pene di Tommy Lee come personaggio, doppiato da Jason Mantzoukas. Dopo aver assunto dell'ecstasy nell'episodio 2, ha una conversazione con il suo pene animatronic mentre decide se rimanere o meno single e continuare la sua vita da donnaiolo.

In un'intervista, l'attore ha condiviso il suo punto di vista sulle sue scene di nudo nella serie TV:

"Non c'ho pensato due volte. Le donne l'hanno dovuto fare per così tanto tempo, e ora penso semplicemente che, beh, ora tocca a noi. Ho pensato: 'Lo farò se non è osceno, e non solo per attirare l'attenzione'. Finché viene affrontato da un punto di vista colloquiale, in cui tutti sono d'accordo su cosa sia e siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, allora penso che vada bene".

Inoltre, la star ha espresso i suoi pensieri sul potenziale ritorno di Pam & Tommy per una seconda stagione. Nei suoi commenti, Stan ammette prontamente che c'è facilmente molto altro da esaminare riguardo alle turbolente dinamiche nel matrimonio tra Anderson e Lee.

Tuttavia, la star dell'MCU crede che lo spettacolo abbia già fatto un lavoro eccezionale:

"Penso che avremmo sempre potuto esplorarlo di più e più a fondo. Avremmo potuto realizzare altri otto episodi, anche andando più avanti nella storia. Ma sento che ci siamo arrivati con le migliori intenzioni e abbiamo davvero cercato, dato il tempo assegnato, di fare del nostro meglio con ciò che ci è stato dato".

Quando gli è stato chiesto gli piacerebbe tornare per una seconda stagione, Stan ha risposto: "Non lo so. Dovrò pensarci. Non sono sicuro in realtà, a questo punto".

