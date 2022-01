Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Jason Mantzoukas, comparso nelle varie stagioni di Brooklyn Nine-Nine, avrà un ruolo molto particolare nella prossima serie TV di Disney+, Pam & Tommy: l'attore darà infatti la voce al pene di Tommy Lee.

Sviluppata da Seth Rogen ed Evan Goldberg, la serie di otto episodi segue la tumultuosa relazione tra la star di Baywatch, Pamela Anderson (Lily James), e il batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee (Sebastian Stan). In particolare, si concentrerà sul sex tape notoriamente trapelato della coppia, che ha fatto scalpore quando è diventato virale nel 1995.

Oltre a James e Stan nei panni della coppia protagonista, Rogen e Nick Offerman interpretano rispettivamente Rand Gauthier e il suo amico produttore di porno, Milton "Uncle Miltie" Ingley, coloro che rubano e fanno trapelare il nastro originale. Andrew Dice Clay sarà il mafioso Louis "Butchie" Peraino, che fornisce i soldi iniziali per l'impresa. Il cast di Pam & Tommy include anche Paul Ben-Victor, Taylor Schilling, Fred Hechinger, Pepi Sonuga, Spenser Granese, Mozhan Marnò e Mike Seely, nei panni di Hugh Hefner.

Mantzoukas, che si è unito al cast in un ruolo improbabile (il pene di Tommy Lee), sarà nel secondo episodio della serie. Secondo lo showrunner Robert Siegel, la scena è stata presa da un passaggio del libro di memorie di Tommy, Tommyland, e ha richiesto quattro burattinai per realizzare il pene animatronic:

“Per quanto mi piacerebbe prendermene il merito, stavo semplicemente adattando un capitolo del libro di memorie di Lee. C'è stata una leggera incertezza, perché non puoi non essere un po' incerto quando ti viene presentato un pene parlante”.

Per un altro attore, dare voce a un pene animatronic potrebbe essere una sfida surreale. Mantzoukas, tuttavia, traffica spesso con l'osceno e il surreale, avendo contribuito con la sua caratteristica voce roca ad American Dad e Big Mouth, nell'ultimo dei quali interpreta un adolescente insaziabilmente eccitato. Mantzoukas è anche noto per i suoi ruoli in Brooklyn Nine-Nine e The Good Place, dove i suoi personaggi sono spesso viscidi, squilibrati e completamente assurdi.

La scena del pene di Pam & Tommy – e l'impeccabile scelta del casting per accompagnarla – stuzzica il tono giocoso della prossima serie, in arrivo su Disney+ il 2 febbraio.

Fonte: Screen Rant