Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Pam & Tommy si conclude con una nota cupa, con il pubblico che già chiede se i piani prevedono una seconda stagione.

Rilasciato il 2 febbraio, la serie TV descrive il folle matrimonio di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan) e l'uscita non autorizzata del loro famigerato sex tape, registrato privatamente durante la loro luna di miele. Pam & Tommy ha ottenuto ampi consensi dalla critica, oltre a svariati elogi per la performance della coppia protagonista James e Stan.

Il finale della prima stagione di Pam & Tommy si conclude in modo tipicamente drammatico, con Anderson e Lee che lottano per scrollarsi di dosso gli "effetti collaterali" del loro sex tape nelle rispettive carriere. Rand Gaulthier (Seth Rogen) viene lasciato a sistemare il karma, mentre Lee e Anderson citano in giudizio anche il fondatore dell'Internet Entertainment Group Seth Warshavsky (Fred Hechinger). Le scene di chiusura di Pam e Tommy sono, prevedibilmente, di natura triste, con Anderson che divorzia da Lee in linea con gli eventi della loro separazione nella vita reale.

Il successo dello spettacolo di Disney+ ha visto un aumento immediato del desiderio dei fan di vedere una seconda stagione. Nonostante sia stata concepita come miniserie, una potenziale stagione 2 di Pam & Tommy potrebbe non essere esclusa.

Ci sarà mai Pam & Tommy 2?

Sebbene ad oggi sia impossibile escludere completamente questa possibilità, la prospettiva di una stagione 2 di Pam & Tommy sembra altamente improbabile, per ora. Pam & Tommy ha ricevuto il via libera come serie originale limitata, il che significa che la portata dello spettacolo non si è mai estesa oltre i limiti dell'unione della coppia e dello scandalo del sex tape. Inoltre, non è chiaro se il cast principale sarebbe disposto a tornare per una seconda stagione, date le estenuanti ore di trucco che sia Sebastian Stan che Lily James hanno dovuto affrontare per assomigliare a Lee e Anderson.

Avrebbe senso una seconda stagione?

Anche se la stagione 2 di Pam & Tommy non sembra essere in programma, ci sono modi in cui una seconda stagione della semi-biopic di Lee e Anderson potrebbe funzionare. Potrebbe, per esempio, plausibilmente concentrarsi sulle conseguenze del divorzio della coppia, visto come la stagione 1 si conclude bruscamente con la loro separazione. Una seconda stagione potrebbe presentare altri eventi (realmente accaduti), come la breve riconciliazione di Tommy Lee e Pamela Anderson e il secondo sex tape di Anderson.

Ma forse non dovrebbe essere realizzata

Sebbene ci sia qualche arco narrativo pronto per un secondo capitolo, la stagione 2 di Pam & Tommy non dovrebbe essere creata. La serie TV funziona perfettamente come serie limitata a sé stante, descrivendo in modo toccante gli eventi reali e le conseguenze del sex tape di Lee e Anderson, aggiungendo anche una profondità al lato della storia di Anderson. Di conseguenza, Pam & Tommy non ha bisogno di un altro episodio, figuriamoci di un'altra stagione!

Pam & Tommy è disponibile su Disney+.

Fonte: Screen Rant