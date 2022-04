Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 24 aprile 2022

La prima parte della quarta stagione ed ultima della serie TV Ozark, al suo debutto dal 21 gennaio, ha raggiunto un nuovo record sulla piattaforma Netflix.

Il pluripremiato show, infatti, ha toccato la soglia delle visualizzazioni che supera i 4,1 miliardi di minuti visti nella settimana che va dal 24 gennaio al 30 gennaio 2022. Questa è la seconda volta che la serie TV supera la soglia dei 4 miliardi. La prima volta nella primavera del 2020, quando la maggior parte del pubblico era bloccato a casa durante le prime chiusure.

Al suo debutto, la prima parte della quarta stagione ha dominato la Top 10 settimanale della piattaforma, confermando l'amore dei fan per lo show che vede protagonisti Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner, quest'ultima protagonista di Inventing Anna, altra serie al comando della Top 10 di Netflix.

Importante notare che questo totale è stato accumulato dagli spettatori che hanno visto qualsiasi episodio della serie TV, non solo la lista degli ultimi sette episodi.

Ozark infatti ha continuato a essere un forte richiamo per Netflix ed è sceso solo leggermente nelle loro metriche interne della Top 10. Nella classifica più recente, è ancora la serie TV in lingua inglese numero 4 sul colosso dello streaming. Secondo le statistiche di Nielsen, lo show è stato trasmesso per 1,09 miliardi di minuti durante la settimana dal 14 al 20 febbraio, un numero ancora sbalorditivo.

Gli ultimi sette episodio della quarta ed ultima stagione di Ozark sarà rilasciata dal 29 aprile su Netflix. Vi invitiamo a leggere la nostra Guida!

Fonte: Screen Rant