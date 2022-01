Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 18 minuti fa

"La più grande minaccia arriva sempre dall’interno. Non te lo scordare mai".

Uno delle serie TV più apprezzate del catologo Netflix è il thiller statunitense Ozark, che quest’anno tornerà a disposizione con la sua quarta stagione.

Trama e cast

La storia abbraccia le vicende di una famiglia normale con una quotidianità apparentemente consueta in una metropoli come le altre. Un uomo medio con un lavoro decoroso Marty (Jason Bateman), sua moglie Wendy (Laura Linney), fredda ma apparentemente devota, e due figli, Charlotte (Sofia Hublitz) e Jonah (Skylar Gaertner), a completare il quadro familiare. E poi ad un tratto, tutto si rompe.

Da Chicago la famiglia si sposta sul lago Ozark, in una località turistica, non molto frequentata durante il resto dell’anno. Il motivo è che bisogna riparare ad un guaio. Ecco che allora si scopre ogni cosa di una famiglia apparentemente normale. La prima stagione della serie TV sta tutta in questo paradosso. Tutto appare sulla linea di un’apparente piattezza, come il lago a cui approdano, oscuro e misterioso luogo di corruzione e marciume. La famiglia ha i suoi altarini che vengono a galla pian piano e si confondono ed uniscono al male che vi cresce accanto.

Gli alti e i bassi vanno avanti in un crescendo fino ad arrivare alla terza stagione dove la narrazione diviene ancora più dark, mettendo tutti contro tutti con un finale sorprendente, cambiando ancora le carte in tavola. Gli episodi sono ambientati sei mesi dopo gli eventi della seconda stagione. Marty fatica a trovare il giusto equilibrio tra gli affari e la sicurezza della famiglia, Wendy ha ormai abbracciato il suo lato oscuro, avvicinandosi sempre più al cartello di Navarro (Felix Solis). Marty viene rapito da Navarro per testare la sua fedeltà al cartello, poi Wendy, stressata tra il lavoro e la famiglia, deve gestire l’arrivo di suo fratello Ben (Tom Pelphrey), un uomo fragile che soffre di gravi problemi psichici. Infine Helen (Janet McTeer), l’avvocato del cartello, è pronta a tutto e Ruth (Julia Garner) si schiera contro Wendy e Marty.

La quarta stagione ripartirà da Marty e Wendy, ora di nuovo uniti, cercando di capire in che modo dovranno gestire i loro rapporti col cartello. Entrambi sono dentro, insieme sono un’impresa di famiglia e, nel bene e nel male, dovranno sostenersi a vicenda. Grandi progetti in serbo per il personaggio di Ruth. La terza stagione si è conclusa con la giovane Lagmore che ha chiuso i rapporti con la famiglia Byrde, iniziando una nuova vita nell'impresa. Cosa accadrà?

Produzione e curiosità

La serie TV è ambientata in un villaggio vacanze sulle rive del Lago di Ozarks, in Missouri. in un luogo simile ha vissuto l'ideatore Bill Dubuque negli Anni ’80, durante il periodo degli studi. Le riprese hanno avuto luogo per lo più nell’area di Atlanta, in Georgia. Oltre al ruolo di protagonista, Jason Bateman è tra i produttori esecutivi e registi della serie TV.

All’inizio di ogni episodio, il titolo viene mostrato con quattro simboli all’interno di una O che prefigurano gli eventi di quell’episodio. I simboli compongono anche le lettere Z - A - R - K, fino a formare complessivamente la parola OZARK.

Inoltre sul lago di Ozarks, è stato aperto un bar chiamato Marty Byrde’s, in onore allo show.

Riconoscimenti

La serie TV è candidata per quattro categorie agli Screen Actors Guild Awards di quest’anno, inclusa la performance in una serie drammatica per Jason Bateman, che a ricevuto già diversi premi e nomination tra cui una nomination ai Golden Globe come Miglior Attore in una serie drammatica. Inoltre un Premio Emmy lo ha vinto Julia Garner come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica e altre nomination in più settori ai Primetime Emmy Awards, Golden Globe, Critics Choice, e ai Writers Guild of America e agli E! People’s Choice Awards.

Data di uscita e trailer

Il numero degli episodi per la quarta ed ultima stagione di Ozark è salito a 14, che verranno divisi in due parti. La data di debutto è venerdì 21 gennaio sulla piattaforma Netflix.