Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 24 minuti fa

Ozark, che ha esordito a luglio nel 2017, ha conquistato pubblico e critica diventando una delle produzioni più popolari di Netflix conquistando, fra gli altri, tre Emmy su trentadue nomination e due Screen Actors Guild Award.

Uno degli elementi più interessanti secondo una delle protagoniste, Laura Linney (Wendy), è che le famiglie coinvolte - dai Byrde ai Navarro, passando per i Langmore - diventano come microcosmi e le vediamo rispondere, ognuna a modo proprio, al dover sopravvivere all'avidità, al desiderio e alla sua mancanza.

Inoltre, l'attrice newyorkese, in una recente intervista rivela di non aver visto ancora il finale della quarta stagione:

"Non l'ho visto. Non mi piace riguardarmi e sono particolarmente negative nel guardare le cose che ho davvero amato fare, perché penso che la mia percezione cambierà nel momento in cui le vedo. Non posso davvero commentarlo, mi è difficile dire addio a questo show. Avrei assolutamente firmato per altre stagioni".

Infine, Linney, sottolinea l'entusiasmo per il suo personaggio:

"Wendy è un personaggio straordinario da interpretare, e nel corso delle stagioni ho avuto modo di scavare sempre più a fondo, anche grazie alla grande intesa con Chris e con il mio marito cinematografico con cui ho creato una sintonia sempre più forte. È una gioia interpretarla, è una donna complicata che non è mai una sola cosa".

Ultimamente, gli autori e il cast, hanno parlato di un potenziale film o spin-off.

Ozark è disponibile su Netflix.

Fonte: Screen Rant