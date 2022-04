Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Il regista ed attore della serie TV Ozark, Jason Bateman, ha rivelato che il finale della quarta ed ultima stagione sarà lieto per i protagonisti ma che costerà loro delle scelte cruciali.

Durante The Tonight Show, Bateman ha fatto un'apparizione per parlare dell'imminente epilogo della serie TV che lo vede protagonista. Quando gli è stato chiesto del finale dello show, ovviamente non ha potuto rivelare alcuno spoiler importante, ma ha discusso del tono con cui si chiuderà:

"Con l'ultima stagione, l'intera faccenda era tipo: 'Beh, come la finiremo? La famiglia Byrde dovrebbe pagare un conto, sai? Tipo, dovrebbero farla franca? Non dovrebbero?' E così ho deciso: 'Voglio che sia un lieto fine, ma ci devono arrivare un po' zoppicando'".

Anche lo showrunner Chris Mundy, recentemente, ha svelato qualche dettagli in più:

"Ci saranno colpi di scena dappertutto. I protagonisti saranno di fronte a scelte cruciali. I nuovi episodi riguarderanno le scelte attive: Marty e Wendy vorranno davvero restare insieme? I ragazzi vorranno restare con la famiglia? Tutto girerà attorno alla famiglia, a ciò che sono disposti a fare per provare a restare insieme e al fatto che questa possa essere o meno la scelta giusta".

Può essere abbastanza difficile porre fine a una serie TV su degli antieroi specialmente quando durano per così tanto tempo. Farli uscire completamente senza scosse potrebbe sembrare in qualche modo irrealistico, soprattutto perché sia Wendy (Laura Linney) che Marty Byrde (Bateman) hanno fatto cose sempre più infime per proteggere se stessi e i loro affari.

Gli ultimi sette episodi di Ozark saranno disponibili dal 29 aprile su Netflix. Vi invitiamo a leggere la nostra Guida!

Fonte: Screen Rant