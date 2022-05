Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo il saluto del regista e star Jason Bateman ai fan, si chiude l'ultimo capitolo di una delle più seguite ed acclamate serie TV di Netflix, Ozark, che ha raggiunto un nuovo record con gli ultimi episodi della quarta stagione.

Tuttavia, ci saranno probabilmente nuovi progetti per eventuali spin-off in futuro. Molti personaggi, infatti, potrebbero ancora avere storie da raccontare e approfondire. Lo showrunner Chris Mundy, in una recente intervista, a una domanda specifica ha così risposto:

"Questa è una specie di domanda trabocchetto. Amo questo mondo. Ma era davvero importante per me, e per tutti noi che stavamo realizzando questo show, che fosse completo così. Se ci saranno spin-off in futuro non posso escludere perché sarebbe fantastico ed è un mondo che amo davvero. Ma abbiamo girato tanti episodi e voglio farli sentire come un tutt’uno, non come se fossero stati costruiti per andare da qualche altra parte. Ma sono stati gli ultimi sei anni della mia vita, ed è stato molto divertente. Quindi fare di più, dentro questo mondo, sarebbe quasi certamente un vero spasso".

Il mondo di Ozark offre sicuramente molto materiale che è maturo per essere esplorato. La famiglia Byrde e gli altri personaggi che vi ruotano intorno è un gruppo affascinante da osservare mentre si evolvono, rivelando le profondità più oscure di loro stessi. Tuttavia, sono solo la punta dell’iceberg, infatti la serie TV si espande anche per mostrare varie operazioni criminali con un cast di attori di alto livello che cercano ciascuno di prosperare a modo proprio.

Se Netflix vorrà esplorare uno spin-off, la domanda diventerebbe quale personaggio o trama offre la migliore opportunità. Sfortunatamente, uno dei personaggi più popolari dell'intera serie TV è stato ucciso nel finale, chiudendo la porta a un potenziale nuovo progetto.

Ozark è disponibile con le quattro stagioni complete su Netflix.

Fonte: TVLine