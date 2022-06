Ozark: Autori e Cast parlano di un Potenziale Film o Spin-off

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con la quarta stagione si chiude un cerchio incredibile tra contenuti e record di visualizzazioni dell'acclamata Ozark.

Ora, il team creativo e il cast affronta nuovamente il discorso di un potenziale spin-off o film della serie TV con protagonista il premiato regista Jason Bateman. Già a inizio maggio si iniziava a parlare di nuovi progetti per il futuro, con lo showrunner Chris Mundy intento a sottolineare quanto sarebbe fantastico continuare.

Durante un evento Mundy, Bateman, Julia Garner, il montatore Cindy Mollo, lo scenografo David Bomba, il supervisore musicale Gabe Hilfer e il direttore della fotografia Shawn Kim hanno parlato del finale dello spettacolo, che potrebbe presagire un continuo. Tuttavia, Mundy ha ritenuto che il momento finale del popolare dramma fosse, per lui, "piuttosto inequivocabile".

Inoltre, Mundy ha affermato che per ora non esiste un piano per un futuro progetto, ma non chiude all'idea che ci possa essere un seguito:

"La famiglia Byrde potrebbe gestire il Midwest e influenzare la politica nazionale dopo cinque anni dall'ultimo episodio della serie TV".

Bateman ha aggiunto: "Dovrebbe essere qualcosa che tanga conto dei fantasmi, perché ne abbiamo molti che vorremmo indietro".

Lo show ha già familiarità con il ritorno dei personaggi sotto forma di fantasmi, come dimostrano le conversazioni che Ruth (Julia Garner) continua ad avere con Wyatt (Charlie Tahan), dopo che è stato ucciso. Se dovesse esserci un film o uno spin-off, si spera che il ritorno di Ruth in forma di fantasma possa essere una possibilità, soprattutto perché il suo personaggio e le interpretazioni dell'attrice statunitense Garner, sono le parti migliori dello show.

Ozark è disponibile su Netflix.

Fonte: Screen Rant