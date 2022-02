Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

L'attesa per le battute finali di Ozark è ormai agli sgoccioli: gli ultimi sette episodi saranno presentati in anteprima il 29 aprile su Netflix.

La sinossi ufficiale della seconda parte della quarta stagione recita: "Marty e Wendy si sono sbarazzati di Helen e salgono in cima all'impero di Navarro. Trovano un'altra opportunità per uscire dagli Ozark, ma alcuni peccati del passato non rimarranno sepolti e le minacce più pericolose stanno per arrivare".

Ozark è interpretato da Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, Katrina Lenk, C.C. Castillo e Ali Stroker.

Fonte: Variety