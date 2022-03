Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

All'inizio di questa settimana è arrivata la sorprendente notizia che J.J. Abrams sta sviluppando una docuserie sugli U2 insieme a Netflix, una grande sorpresa considerando che tutta la sua società di produzione ha un importante accordo con WarnerMedia.

A proposito della loro collaborazione, sono state rivelate alcune notizie sorprendenti: Abrams e Netflix hanno quasi collaborato, in precedenza, a un'altra serie TV. Stiamo parlando dello spin-off prequel precedentemente scartato di Shining di Stephen King. Secondo un rapporto, Netflix è stato considerato "il capofila" a riprendere lo spettacolo dopo la decisione di HBO Max. Il motivo per cui il gigante dello streaming ha deciso di non raccoglierlo non è chiaro.

Quando è stato annunciato che HBO Max aveva scelto di non procedere con Overlook, non era chiaro il motivo per cui non volesse continuare lo sviluppo, né perché Netflix non l'avesse raccolto nonostante all'epoca sembrasse una "destinazione probabile". Mentre la serie era in fase di sviluppo, era stato riferito che lo spettacolo avrebbe caratterizzato personaggi iconici del thriller horror oltre a esplorare le storie non raccontate e terrificanti dell'hotel infestato più famoso della narrativa americana. Dustin Thomason e Scott Brown, che in precedenza avevano già avuto esperienza con un prodotto firmato Stephen King con Castle Rock, avrebbero dovuto scrivere lo spettacolo.

Fonte: Comic Book