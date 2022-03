Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

J.J. Abrams e Bad Robot Productions hanno raggiunto un accordo con Netflix per la lavorazione di una serie TV biografica sugli U2.

J.J. Abrams e Bad Robot hanno recentemente collaborato con David E. Kelley per un adattamento in una serie limitata del thriller giudiziario Presumed Innocent per AppleTV+. La società sta anche lavorando alla quarta stagione di Westworld per HBO.

Lo sceneggiatore nominato all'Oscar Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody) è incaricato di scrivere il nuovo show. McCarten è stato candidato per altre tre sceneggiature: I due Papi, L'Ora più Buia e La Teoria del Tutto.

La rock band irlandese si è formata nel 1976 con Bono alla voce, il chitarrista The Edge, il bassista Adam Clayton e il batterista Larry Mullen Jr. La band ha pubblicato 14 album in studio e ha raggiunto un record di 22 Grammy.

