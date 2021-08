Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 24 minuti fa

Dopo il recentissimo annuncio della cancellazione di Little Voice da parte di AppleTV+, un’altra serie di J.J. Abrams (Fringe) sta attualmente riscontrando alcune difficoltà.

Sembra infatti il servizio streaming di HBO Max abbia deciso di rinunciare alla produzione di Overlook, spin-off del celeberrimo e amato romanzo di Stephen King, Shining, in quanto, secondo il comunicato rilasciato dai piani alti, non sarebbe in linea con ciò che al momento offre la piattaforma.

La casa di produzione Bad Robot e Warner Bros Television, coinvolte entrambe nel progetto, starebbero quindi valutando altri lidi che possano ospitare la serie e stando a quanto riferito il più gettonato potrebbe essere Netflix.

Lo show, scritto da Dustin Thomason e Scott Brown, due nomi legati a Castle Rock, basato a sua volta sulle opere del Maestro del Terrore, si concentrerà sulle numerose e terrificanti storie mai raccontate che hanno coinvolto i visitatori dell’hotel più inquietante e famoso della letteratura.

Si attendono a questo punto nuovi aggiornamenti, sperando che quest’interessante progetto non venga accantonato, ma possa infine giungere sui nostri teleschermi.

Fonte: Comic Book