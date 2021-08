Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Arriva la prima cancellazione della piattaforma AppleTV+ lanciata a novembre del 2019. La serie TV comedy-drama Little Voice, prodotta da J.J. Abrams, non sarà rinnovata per una seconda stagione.

La notizia è arrivata nelle stesse ore in cui si è appreso che HBO Max non procederà con la produzione di Overlook, altra serie TV di J.J. Abrams basata sul romanzo di Stephen King Shining.

Creata da Jessie Nelson (Mi chiamo Sam) la serie TV segue le vicende di Brittany O'Grady nei panni di Bess King, una giovane cantautrice di talento che lotta per trovare la propria autentica voce e il coraggio di usarla, realizzando così i propri sogni, mentre si destreggia tra insuccessi, problemi sentimentali, difficoltà familiari e altro ancora nell'affascinante ma talvolta brutale New York City.

La serie TV include musiche originali composte dalla nominata ai Grammy e ai Tony Award Sara Bareilles.

Non sono noti i motivi della cancellazione, ma probabilmente Apple ha deciso di investire su altri prodotti con un budget più elevato.

Little Voice è disponibile sulla piattaforma AppleTV+.

Fonte: Comic Book