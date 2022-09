Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Uno degli attori più apprezzati del teatro americano, Nathan Lane, all'inizio di quest'anno è stato nominato in sei categorie agli Emmy: tre per Modern Family, una per la sitcom statunitense Frasier e le altre per The Good Wife.

Recentemente l'attore americano ha ricevuto il suo primo Emmy Award come miglior guest star nell'acclamata Only Murders in the Building. Con questa settima nomination, Lane è diventato l'attore nella storia della televisione con il numero più alto di nomination come guest in uno show.

In questa categoria, insieme a Lane, erano presenti altre star come Jerrod Carmichael (Saturday Night Live), Bill Hader (Curb Your Enthusiasm), James Lance (Ted Lasso), Christopher McDonald (Hacks) e Sam Richardson (Ted Lasso).

L'attore non ha potuto ritirare il premio dal vivo, ma ha dichiarato che chiuderà la sua carriera dopo la chiusura di Only Murders in the Building, sottolineando il suo riconoscimento:

"Sono molto grato per questo premio, ringrazio tutti. Questo è uno show intelligente e di classe e sono molto felice di far parte di questo entusiasmante progetto".

Only Murders in the Building è stata rinnovata per una terza stagione, mentre le prime due stagioni sono disponibili su Disney+.

Fonte: Deadline