Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver trascorso un'intera stagione a indagare su un presunto omicidio, il finale della prima stagione di Only Murders in the Building ha visto i nostri protagonisti coinvolti in un nuovo tipo di indagine in cui erano i primi sospettati. Fortunatamente, in poche settimane, il pubblico potrà vedere come verranno affrontate le accuse. Per celebrare l'inedita imminente stagione, è stato condiviso un nuovo trailer.

In seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre - sfortunate - complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e deve anche affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

La seconda stagione di Only Murders in the Building debutterà su Disney+ il 28 giugno con un doppio episodio.

Fonte: Comic Book