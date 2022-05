Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo lo sconvolgente cliffhanger che ha chiuso la prima stagione, nuovi casi e indagini attendono il trio di improvvisati investigatori che abitano nel lussuoso condominio newyorkese Arconia.

Only Murders in the Building è infatti pronto per tornare con gli episodi della seconda stagione e, dopo la recente pubblicazione del trailer, per stuzzicare ulteriormente le fantasie del pubblico e non far pesare l’attesa ancora lunga, sono state rilasciate una serie di immagini.

Gli scatti sono interamente incentrati sui tre protagonisti, interpretati da Steve Martin, coinvolto anche in veste di co-ideatore, Martin Short e Selena Gomez (produttrice di Tredici), e, immortalandoli in foto segnaletiche, sembrano anticipare che i guai e i problemi per il gruppo sono appena iniziati.

Lo show, miscelando atmosfere mistery e comedy, narra le vicende di tre estranei accomunati dalla passione per tutto ciò che concerne indagini e crime.

Quando un omicidio si verifica nel palazzo dell’Upper East Side in cui vivono, il gruppo si troverà a collaborare per raccogliere informazioni, indizi e scovare l’assassino.

I nuovi episodi debutteranno il prossimo 28 giugno.

Prime foto ufficiali di

"only murders in the building 2" pic.twitter.com/duwTtbX8JJ — Breaking nerdy (@breakingnerdy_) May 5, 2022

Fonte: Comic Book