Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Netflix potrebbe non aver avuto successo con l'adattamento live-action di Cowboy Bebop, ma ciò non ha impedito al servizio di streaming di continuare sul mondo di One Piece. In passato sono stati annunciati i primi cinque membri della ciurma di Cappello di Paglia, e adesso sono stati annunciati altri nomi che contribuiranno ad arricchire la saga dell'East Blue.

Le aggiunte al cast riguarderanno i personaggi di Koby, Albida, Hermeppo, Buggy, Arlong e Garp:

Morgan Davies interpreterà Koby

interpreterà Koby Ilia Isorelýs Paulino interpreterà Albida

interpreterà Albida Aidan Scott sarà Hermeppo

sarà Hermeppo Jeff Ward interpreterà Buggy

interpreterà Buggy McKinley Belcher III interpreterà Arlong

interpreterà Arlong Vincent Regan interpreterà Garp

Questi ultimi andranno ad aggiungersi a Iñaki Godoy (Rufy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Con l'inizio della produzione gli attori hanno iniziato a condividere sulle proprie pagine social le sessioni di allenamento per entrare meglio nella parte.

Ancora non si hanno notizie sulla data di debutto della serie TV live-action.

Fonte: Comic Book