Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

I lavori per il live-action di One Piece procedono a gonfie vele, e tra poco più di una settimana si potranno avere notizie più precise in occasione della Geeked Week di Netflix, con un panel interamente dedicato alla nuova serie TV.

Nel frattempo giungono notizie su una nuova aggiunta al cast: si tratta dell'attore Lindsay Reardon che prenderà il ruolo di Boodle, sindaco di Orange Town. Boodle è l'ultima linea di difesa per la sua città, quando Buggy e il suo equipaggio prendono il controllo. Rimane lì per respingerli mentre il resto dei cittadini rimane nascosto e soprattutto cerca di proteggere il cane Chouchou che stava cercando di tenere d'occhio il negozio di animali del suo proprietario.

Ci sono alcune teorie secondo le quali la saga di Orange Town sarebbe stata saltata e fusa insieme ad altre trame per cercare di serrare il ritmo della serie TV, ma ora che è stato castato l'attore per quel personaggio è probabile che quella saga verrà trattata in modo più approfondito.

Non resta che aspettare ulteriori notizie, soprattutto quelle che arriveranno dalla Geeked Week la settimana prossima.

Fonte: Murphy\'s Multiverse