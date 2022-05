Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

È stato annunciato il programma della Netflix Geeked Week 2022: nuove anteprime e informazioni su The Sandman, Stranger Things e gli altri spettacoli stanno per arrivare.

"Netflix Geeked, la casa di Netflix per tutto ciò che riguarda l'intrattenimento, si sta preparando per la nostra seconda Geeked Week annuale e faremo di tutto per i festeggiamenti di quest'anno", si legge in una dichiarazione. "Geeked Week 2022 è un evento virtuale gratuito di cinque giorni che celebra le serie di genere, i film e i giochi di Netflix che si svolgerà dal 6 al 10 giugno. Potete aspettarvi tonnellate di notizie esclusive, nuovi trailer, apparizioni di celebrità e molto altro ancora. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nulla".

are you ready to get Geeked? drop what you’re most excited to see in the comments 👇👇 #GeekedWeek pic.twitter.com/3RAheOnI5d — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 26, 2022

Lunedì 6 giugno - Serie TV

The Umbrella Academy

The Sandman

Resident Evil

One Piece

First Kill

Alice in Borderland

All of Us Are Dead

Fate: The Winx Saga

Locke & Key

Manifest

School Tales The Series

Tenebre e Ossa

Sweet Tooth

The Midnight Club

Vikings: Valhalla

Warrior Nun

1899

Martedì 7 giugno - Film

The Gray Man

The School For Good And Evil

Spiderhead

Day Shift

The Sea Beast

Wendell & Wild

Blasted

Killer Book Club

Interceptor

Troll

Mercoledì 8 giugno - Animazione

Cyberpunk: Edgerunners

Love, Death & Robots

The Dragon Prince

Arcane

Inside Job

Exception

Farzar

Moonrise

Giovedì 9 giugno - Stranger Things

Stranger Things

Stranger Things 4 Vol. 1 Unlocked: Official Aftershow

The Hellfire Club: A Stranger Things Dungeons & Dragons Adventure

Venerdì 10 giugno - Giochi

The Cuphead Show!

Sonic Prime

DOTA: Dragon's Blood

Tekken: Bloodline

10+ Giochi tra cui Lucky Luna, Poinpy, e La Casa De Papel

Gli orari

Lunedì 6 giugno ore 18.00

Martedì 7 giugno ore 18.00

Mercoledì 8 giungo ore 01.00

Giovedì 9 giugno ore 18.00

Venerdì 10 giungo ore 19.00

Fonte: Comic Book