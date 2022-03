Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo la notizia che ha svelato i nomi degli interpreti che presteranno il volto agli iniziali cinque membri della ciurma di Cappello di Paglia e degli attori che comporranno il cast di contorno, che comprende alcuni dei primi nemici di Rufy apparsi nel manga, la serie live-action di One Piece è pronta a rivelare colui che interpreterà uno dei leggendari Quattro Imperatori.

È stato infatti recentemente comunicato che Peter Gadiot è salito ufficialmente a bordo del progetto, preparandosi a vestire i panni del mitico Shanks il Rosso, colui che donò al futuro capitano della Going Merry l’iconico copricapo diventato in seguito il suo tratto distintivo.

L’attore è conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di James Valdez in Regina del Sud e più recentemente per essere apparso nella serie dalle tinte thriller Yellowjackets, ma i suoi crediti sono anche legati a C’era Una Volta nel Paese delle Meraviglie.

One Piece sarà, come detto in precedenza, un progetto in live-action targato Netflix e vedrà Steven Maeda e Matt Owens in veste di co-sceneggiatori, co-showrunners e produttori esecutivi.

Quest’ultimo ruolo sarà inoltre ricoperto da Marty Adelstein, Becky Clements e dallo stesso autore dell’opera originale, Eiichiro Oda.

Fonte: Variety