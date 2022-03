Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Per quanto entusiasti siano i fan per l'imminente Obi-Wan Kenobi, anche a due mesi dal suo debutto, non possiamo fare a meno di chiederci se potrebbe esserci una stagione successiva, ma la regista Deborah Chow che ha notato che la trama è stata concepita come un viaggio completo.

Anche la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy si è soffermata sull'argomento, facendo eco alle osservazioni fatte da Chow - anche se non ha escluso del tutto la possibilità che potesse emergere un'altra storia che offrisse anche ai personaggi un arco narrativo completo.

"È stata sicuramente concepita come una serie limitata, ed è una grande storia con un inizio, una parte centrale e una fine", ha condiviso Chow riguardo a una possibile seconda stagione. "L'approccio è sempre stato questo, l'abbiamo concepita come una storia completa".

Kennedy ha continuato osservando che una possibilità per una seconda stagione è in mano, innanzitutto, al cast e alla troupe: "È sicuramente qualcosa di cui parliamo", ha ammesso Kennedy di un possibile seguito, specificando che "dipende principalmente se tutti si sono divertiti nel realizzare la serie TV. Ewan McGregor si è divertito moltissimo. Hayden Christensen anche. Quindi, sicuramente, da quel punto di vista, tutte le persone coinvolte vorrebbero che tutto questo non finisca. Ma dobbiamo davvero passare il nostro tempo a porci la domanda: 'perché dovremmo farlo?'. Se dovessimo decidere di fare qualcosa di più con il personaggio di Obi-Wan, dovremmo davvero rispondere alla domanda: 'Perché?'.".

Obi-Wan Kenobi - di cui è stato da poco condiviso il primo teaser trailer - debutterà su Disney+ il 25 maggio.

Fonte: Comic Book