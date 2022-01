Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Uno degli show più attesi fra i fan dell’universo creato da George Lucas è sicuramente quello dedicato a Obi-Wan Kenobi, che vedrà Ewan McGregor (Fargo) brandire nuovamente la spada laser del celebre maestro Jedi.

Dopo la notizia del ritorno di Hayden Christensen nei panni del temibile Darth Vader, l’hype del pubblico si è sicuramente impennato a dismisura, avvalorato anche dalla recente pubblicazione di alcuni concept art che, fra le altre cose, preannunciano uno nuovo e acceso scontro fra i due personaggi.

Ciò che ora più che mai è richiesto a gran voce è un primo trailer che possa in qualche modo offrire un’anticipazione in merito alla serie, ma purtroppo sembra proprio che il video tardi ancora ad arrivare.

Nonostante questo, stando alle parole Rory Ross, interprete di un Tusken Raider in The Book of Boba Fett e che apparirà nel nuovo progetto targato Disney+ in veste di uno Stormtrooper, l’attesa verrà sicuramente ripagata.

“Sarà fantastico, lo sarà davvero” - ha rivelato l’attore - “Avere l’anello di congiunzione tra i prequel e 'Una Nuova Speranza', capire dove è stato Obi e cosa sta accadendo, penso che, dal punto di vista della trama, i fan si divertiranno parecchio. Credo che in molti si stiano chiedendo dove sia il trailer e cosa stia succedendo. Ritengo che la Lucasfilm stia solo cercando di assicurarsi che sia il più curato possibile...Si spera che lasci tutti a bocca aperta".

Non resta quindi che aspettare ancora un po’ di tempo per poter trovare conferma nelle sue parole.

Fonte: Comic Book