Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mentre i fan di Star Wars sono in trepidante attesa del prossimo aggiornamento o annuncio inerente alla serie TV incentrata su Obi-Wan Kenobi, il cui trailer dovrebbe essere rilasciato a giorni, la regista Deborah Chow è recentemente intervenuta smentendo un rumor che circolava in rete.

Stando infatti alle sue dichiarazioni, pare che il maestro jedi, interpretato nuovamente da Ewan McGregor (Fargo) non si troverà ancora una volta a dover imbracciare la spada laser contro il Sith che uccise il suo maestro, il terribile e letale Darth Maul.

“Fino a quando sono stata coinvolta, non abbiamo mai avuto mai avuto in mente di riportare Darth Maul” - ha dichiarato Chow – “Dave Filoni ha già fatto un ottimo lavoro nel raccontare quella storia”.

In seguito ha aggiunto:

“La decisione di coinvolgere Vader non è stata presa alla leggera. Sono passati 10 anni da La Vendetta dei Sith. Da dove ripartono le vicende di Obi-Wan? Cosa è stato importante per lui nella sua vita? Anakin e Vader sono una parte enorme e profonda del suo vissuto. Alla fine abbiamo pensato che avesse senso prendere questa direzione. E l’iconico Sith getta un'ombra talmente oscura, che avere anche Maul, sarebbe stato davvero troppo”.

Nonostante il villain sia decisamente amato, sembra proprio che, dopo la sua apparizione in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, nonché sul grande schermo nella pellicola Solo: A Star Wars Story, il pubblico dovrà attendere un altro progetto per poter assistere ancora una volta alle sue malefatte.

Fonte: Comic Book