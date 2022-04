Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Il trailer di Obi-Wan Kenobi potrebbe non essere molto, molto lontano: secondo un rapporto, Disney e Lucasfilm stanno preparando più filmati della serie TV di Star Wars. Il primo teaser trailer pubblicato il 9 marzo mostrava in anteprima il ritorno di Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi Obi-Wan, esiliato su Tatooine dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith. Nuove anteprime sono in arrivo "entro una settimana", secondo fonti interne vicine a MakingStarWars.net.

Non è chiaro se il filmato sarà un full trailer o un altro teaser, ma il nuovo sguardo a Obi-Wan Kenobi dovrebbe arrivare "in un paio di giorni", secondo il rapporto.

Obi-Wan Kenobi è ambientato 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith del 2005, dove Kenobi (McGregor) ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

Un decennio dopo che il maestro Jedi si è nascosto per vegliare su un giovane Luke Skywalker, la storia inizia su Tatooine prima di andare fuori dal pianeta per una "avventura sfrenata", afferma McGregor.

Secondo la sinossi ufficiale, pare che Kenobi non dovrà vedersela solo con Anakin, ma anche con altri compagni che lo hanno in qualche modo tradito: ”Durante il regno dell'Impero Galattico, l'ex Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi si troverà ad intraprendere una missione cruciale, affrontando alleati diventati nemici e l'ira dell'Impero”.

Obi-Wan Kenobi sarà rilasciato il 27 maggio su Disney+.

Fonte: Comic Book