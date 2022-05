Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mancano pochissimi giorni al debutto della nuova serie TV Obi-Wan Kenobi, che farà capolino sulla piattaforma di streaming Disney+ il prossimo 27 maggio.

Come capita solitamente in questi casi, le teorie dei fan sono state numerose e varie, ma non sono sopravvissute fino al debutto dello show, dato che Ewan McGregoc, volto del protagonista Jedi, ha voluto smentirle in una intervista di Magic Radio.

"Ho letto di alcune persone che hanno sezionato e analizzato il teaser trailer della serie e il secondo trailer, quello vero e proprio. È stato piuttosto divertente" - ha affermato McGregor, continuando poi con: "Tante persone hanno idee diverse su chi cosa ci sarà negli episodi, quali personaggi vedremo e su che direzione prenderà la trama. Ed essenzialmente si sbagliano".

Pare dunque che la strada percorsa dagli autori sarà tutt'altro che scontata. Sappiamo però per certo che, oltre a McGregor e Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader/Anakin Skywalker, vedremo personaggi come Owen Lars e Beru Whitesun Lars (interpretati rispettivamente da Joel Edgerton e Bonnie Piesse).

Non resta che attendere per saperne di più. Nell'attesa del rilascio, vi riproponiamo però la nostra guida dettagliata su tutte le informazioni note su Obi-Wan Kenobi.