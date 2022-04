Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 22 aprile 2022

Amazon Prime Video svela il trailer della serie TV sci-fi Night Sky, che mescola viaggi nel tempo all’esplorazione di pianeti sconosciuti.

Precedentemente annunciata col titolo Lightyears, lo show, che attraversa lo spazio e il tempo, narra le vicende di Franklin e Irene York, una coppia che vive una scoperta sensazionale. Una porta del loro giardino conduce ad uno strano pianeta abbandonato.

La sinossi dello show recita:

"Attraversando lo spazio e il tempo, Night Sky segue la storia di Irene (Spacek) e Franklin York (Simmons), una coppia che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel loro giardino che conduce inspiegabilmente ad uno strano e abbandonato pianeta. Da allora i due fanno di tutto per custodire questo segreto, ma quando un enigmatico ragazzo entra a far parte della loro vita, la loro tranquilla esistenza sarà destabilizzata… e la misteriosa stanza che pensavano di conoscere tanto bene diventerà qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare".

Protagonisti della serie TV sono i due attori premio Oscar Sissy Spacek (The Old Man and The Gun) e J.K. Simmons (Whiplash). Insieme a loro, sono presenti nel cast anche: Chai Hansen, Adam Bartley, Julieta Zylberberg, Rocío Hernández e Beth Lacke.

Composta da otto episodi, Night Sky è è scritta e co-prodotta da Holden Miller, con Daniel C. Connolly coinvolto in qualità di showrunner e produttore esecutivo. Il regista argentino Juan José Campanella dirigerà e produrrà i primi due episodi. Campanella ha già diretto il film vincitore premio Oscar The Secret In Their Eyes.

Night Sky sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video dal 20 maggio

Fonte: TVLine