Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La serie TV di genere sci-fi, Lightyears, destinata al servizio streaming di Amazon Prime Video, ha recentemente aggiunto nel cast tre nuovi membri e si tratta degli attori Beth Lacke, Stephen Louis Grush e Cass Buggé.

Lo show, ideato e co-prodotto da Holden Miller, ha per protagonisti J.K. Simmons (Oz) e Sissi Spacek (Castle Rock), interpreti di Franklin e Irene York, due coniugi che scoprono una misteriosa camera sepolta nel loro giardino, al di là della quale si trova uno strano pianeta deserto.

Dopo aver tenuto nascosto il passaggio per lungo tempo, le loro vite verranno sconvolte dall’arrivo di un ambiguo giovane e quella inspiegabile stanza si rivelerà essere molto più di quanto avessero mai pensato.

Lacke, conosciuta per la sua partecipazione a High School Musical: The Musical- La Serie, vestirà i panni di Chandra, un'ex studentessa di Irene, che lavora come badante in una casa di cura locale, ma è insoddisfatta della mansione e della vita in generale.

L’incontro con la sua insegnante la porterà verso un’altra direzione.

Grush darà invece il volto a Nick, descritto come un solitario dallo strano carisma, che gestisce l'attività di tendaggi della famiglia ed è insospettabilmente legato a Stella (Julieta Zylberberg).

Desideroso di impressionare, si trova in alcune situazioni dalla parte sbagliata della barricata.

Infine Buggé (For All Mankind) interpreterà il ruolo di Jeanine, una rappresentante del servizio clienti di una compagnia di viaggi, che si è da poco trasferita a Farnsworth.

Sposata da sette anni con Byron (Adam Bartley), lo ama ancora profondamente, nonostante non riesca più a tollerare i suoi sospetti nei confronti dei coniugi York

Fonte: Deadline