Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Le corsie e le sale operatorie del New Amsterdam di New York si svuoteranno molto presto e tutto lo staff si sta preparando per accogliere e gestire nel modo migliore gli ultimi pazienti che varcheranno le porte del loro ospedale.

Con il ritorno dalla pausa invernale ormai imminente, si avvicina sempre più per il pubblico il momento di salutare definitivamente il medical-drama New Amsterdam e in vista dell’evento giunge online una piccola e gradita anticipazione del finale della serie TV.

Sono state infatti pubblicate un paio di foto relative all’episodio in questione, una delle quali mostra alcuni membri del personale che, con la gioia dipinta sui loro volti, rivolgono calorosi applausi ad un ignoto individuo off-screen, mentre la seconda ha per protagonista il dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) con in braccio l’amata figlioletta Luna.

L’atteso epilogo della storia verrà trasmesso in America il prossimo 17 gennaio sulla rete NBC.

Fonte: TVLine