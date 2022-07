Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sembra proprio che il lieto fine per il Dottor Max Goodwin (Ryan Eggold di The Blacklist) sia rimandato a data da destinarsi: è stato infatti annunciato che Freema Agyeman (Sense8, Doctor Who), interprete di Helen Sharpe, non parteciperà al quinto e ultimo arco narrativo di New Amsterdam.

Dopo lo scioccante finale della scorsa stagione, che ha visto la strutturata in oncologia chiamare in lacrime il compagno e comunicargli la dolorosa e improvvisa decisione di accantonare l’idea del matrimonio, sicuramente la notizia non risulterà ai fan così inaspettata, ma non per questo sarà meno devastante.

A confermare l’annuncio è stata la stessa attrice, che ha condiviso sul suo account di Instagram un post contenente un lungo messaggio, in cui esprime la propria gratitudine per tutti coloro che l’hanno sostenuta nel percorso:

“Prima di tutto vorrei fare un enorme e sincero ringraziamento per il vostro perenne, dedicato e sentito supporto! Mi sento molto fortunata ad essere entrata in contatto con così tanti di voi in questi ultimi anni, mentre interpretavo Helen Sharpe, e sono stata testimone del vostro sostegno emotivo. Che viaggio! Grazie per essere stati accanto a me. Ha significato davvero tanto, ma è giunto il momento di appendere il mio camice bianco, in quanto vi rivelo che non tornerò per l'ultima stagione di New Amsterdam. Nonostante sia rattristata, sono anche incredibilmente entusiasta, come gli stessi fan, di vedere come si concluderà la storia. È stata una grande gioia vestire i panni della dottoressa Sharpe per 4 annate: quei magnifici sceneggiatori l’hanno resa un personaggio davvero tosto! Sono molto riconoscente di aver avuto l'opportunità di raccontare alcune delle sue storie!”.

Alle sue parole si sono unite anche quelle del creatore e showrunner David Schulner, nonché del produttore esecutivo Peter Horton, che hanno dichiarato:

”Auguriamo buona fortuna a Freema per il suo prossimo progetto e le porte di New Amsterdam saranno sempre aperte se desidererà tornare! Siamo estremamente orgogliosi dell'impatto che lei e la stessa Dottoressa Helen Sharpe hanno avuto in queste ultime quattro stagioni e siamo molto grati di aver fatto parte di quella storia. Mentre ci avviciniamo alla quinta e ultima annata, vogliamo che i fan degli Sharpwin sappiano che abbiamo ancora alcune sorprese in serbo per loro”.

Pare quindi che per la coppia qualcosa bolla ancora in pentola, ma per saperne di più non resta che attendere l’ultimo capitolo della serie.

Fonte: Deadline