Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Una vecchia conoscenza dell’ospedale di New York più movimentato del panorama televisivo sta passare più tempo fra i suoi corridoi e corsie, pronta a prodigarsi per tutti i pazienti che richiederanno la sua assistenza.

È stato infatti annunciato che Sandra Mae Frank è stata recentemente promossa a regular per la quinta e conclusiva stagione di New Amsterdam.

L’attrice ha fatto il suo debutto nel medical-drama durante il quarto ciclo di episodi, vestendo il camice della dottoressa Elizabeth Wilder, chirurgo affetto da sordità, che era stata scelta da Max (Ryan Eggold di The Blacklist) per assumere la carica di capo di oncologia della struttura, ruolo precedentemente ricoperto da Helen Sharpe (Freema Agyeman di Doctor Who).

Il direttore medico dell’ospedale era anche arrivato a proporle di svolgere il suo stesso lavoro, ma la dottoressa aveva rifiutato, preferendo occuparsi dei malati affetti da cancro.

Lo show, creato da David Schulner, coinvolto anche in veste di produttore esecutivo, ha recentemente trasmesso in America il finale della quarta stagione, la cui premiere debutterà in chiaro in Italia il prossimo 3 giugno.

Fonte: Deadline