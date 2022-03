Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 59 minuti fa

New Amsterdam, che sta attualmente trasmettendo la sua quarta stagione di 22 episodi, si concluderà dopo la quinta - che sarà composta da 13 episodi.

"La storia di Max Goodwin, e il suo impegno senza fine per i pazienti a New Amsterdam, è stata fonte di ispirazione", afferma Lisa Katz, presidente della programmazione della NBC. "Siamo così grati a David Schulner, Peter Horton, al nostro cast e alla troupe per la loro incredibile dedizione, talento e collaborazione".

La presidente della Universal TV Erin Underhill ha poi aggiunto:

“Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura del pilota di New Amsterdam, sapevo che avevamo un vincitore. Abbiamo elogiato l'interruzione dello status quo da parte di Max e abbiamo applaudito quando ha posto ai suoi pazienti la domanda semplice ma profonda: 'Come posso aiutare?'. Nelle ultime quattro stagioni David, Peter e il nostro incredibile cast hanno affrontato storie importanti e stimolanti che hanno toccato la condizione umana, ma ci hanno anche fatto ridere e intrisi di speranza. Siamo così orgogliosi di questa serie e siamo in debito con tutti coloro che sono coinvolti nella nascita di New Amsterdam".

Il finale della quarta stagione di New Amsterdam andrà in onda il 24 maggio su NBC.

Fonte: Variety