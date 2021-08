Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 4 ore fa

New Amsterdam, il medical drama targato NBC vedrà l'arrivo di un nuovo dottore nei suoi ranghi, interpretato dalla guest star de Lo Straordinario Mondo di Zoe, Sandra Mae Frank.

Grazie all`autorevole sito TVLine, sappiamo che il personaggio interpretato dalla Frank sarà un chirurgo sordo, che andrà molto probabilmente a prendere il posto di una delle nostre vecchie conoscenze.

A proposito del nuovo personaggio, lo showrunner David Schulner ha affermato:

“Giovane, talentuosa e sicura di sé, la dottoressa Wilder è uno dei pochi chirurghi non udenti di New York City. È anche uno dei migliori chirurghi, punto e basta. Ma quando Max cerca di attirarla a New Amsterdam, lei si rifiuta di unirsi alla sua squadra. Molte volte, in effetti. Molto richiesta in tutto il paese, cosa ci vorrà per convincere il dottor Wilder a praticare in questo favoloso ospedale? E lei chi sta sostituendo? Queste sono solo alcune delle domande a cui verrà data risposta nella season premiere".

I fan di Lo Straordinario Mondo di Zoe potrebbero ricordare Sandra Mae Frank, qui sopra in foto, nei panni di Abigail e, dalla sua memorabile performance in lingua dei segni americana di "Fight Song" o, nello show targato Netflix, Daybreak.

Tornando a New Amsterdam, l'attrice inglese Chloe Freeman (vista in The Blacklist) vestirà i panni di ruolo ricorrente nella quarta stagione, come il dottor Pavan Carey, un nuovo residente nel dipartimento di emergenza del dottor Bloom.

Anche la veterana di The Killing, True Blood e vista anche in Berlin Station, Michelle Forbes si unirà alla serie nel ruolo ricorrente della dottoressa Veronica Fuentes.

La quarta stagione di New Amsterdam debutterà il prossimo 21 settembre su Netflix.

Fonte: TVLine