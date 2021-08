Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Ci sono cambiamenti in vista nella struttura del cast di New Amsterdam. Michelle Forbes, entra infatti a far parte della formazione della nuova stagione con un "ruolo centrale".

L'attrice, nota soprattutto per aver recitato in The Killing, True Blood e Prison Break, interpreterà la dottoressa Veronica Fuentes nella serie TV targata NBC.

Il suo personaggio, equilibrato e decido, sarà fondamentale per ricostruire l'ospedale in crisi.

Ma pare che Forbes avrà un ruolo ancora più importante in New Amsterdam, quello di fermare il declino dei numeri dello show "ripulendo il tabellone" dell'ospedale.

Riuscirà la stimata attrice nell'impresa?

Fonte: TVLine