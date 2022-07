Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo averlo già preannunciato, Netflix sta iniziando la sua stretta sull'account sharing: la piattaforma ha infatti deciso di addebitare una cifra aggiuntiva agli utenti che condividono la propria password con amici e parenti.

Il servizio di streaming ha affermato che chiederà agli abbonati in cinque Paesi dell'America centrale e meridionale di pagare un extra di 2,99$ al mese per aggiungere "una seconda home" ai loro account. Per coloro i quali pensano che la novità rimarrà legata solo agli USA, cadono in errore: la repressione della condivisione delle password si diffonderà in tutto il mondo.

All'inizio di quest'anno la società ha annunciato il suo primo calo degli abbonati in più di un decennio. È una netta inversione di tendenza per un'azienda che per anni ha visto una crescita apparentemente inarrestabile - dato che ha rivoluzionato il modo dell'intrattenimento, sconvolgendo il tradizionale business televisivo e cinematografico.

La sua posizione di colosso è stata ulteriormente cementata con la pandemia, e le persone - bloccate a casa con poche altre opzioni per l'intrattenimento - si sono riversate sul catalogo della piattaforma.

Ma con il ritorno delle abitudini pre-pandemia, Netflix sta lottando per attirare nuove iscrizioni e mantenere la fedeltà degli abbonati esistenti.

Ma Netflix non sta forse prendendo scelte sbagliate? L'aumento dei prezzi ha spinto le persone in Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito a disdire gli abbonamenti, mentre una serie di nuovi concorrenti, come Disney+, tentano il pubblico di tutto il mondo a cambiare idea.

Recenti ricerche suggeriscono che le persone si iscrivono sempre più spesso per guardare programmi specifici, e quindi cancellano gli account una volta terminata la visione.

Non è ancora chiaro come le famiglie risponderanno alla richiesta di più soldi per gli account condivisi, ma molto probabilmente non sarà nulla di positivo.

"Quando le cose andavano bene, Netflix poteva permettersi di ignorare la condivisione degli account, ma ora ha senso - per la piattaforma - cercare di attingere alle tasche delle persone che condividono le password, anche a rischio di alienarne alcune", ha affermato Guy Bisson, direttore esecutivo di Ampere Analysis. "Penso che probabilmente guadagneranno più di quanto perderebbero facendo questo".

Oltre a cercare di ottenere più soldi dal pubblico esistente con la repressione della condivisione delle password, Netflix ha affermato che sperimenterà un abbonamento a basso costo.

Fonte: BBC News