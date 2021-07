Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

Le improvvise (e spesso dolorose) cancellazioni di Netflix hanno ormai smesso di stupirci - ma non hanno smesso di farci scendere una lacrimuccia: dopo aver costretto The OA, The Irregulars, GLOW, Queen Sono e molte altre a chiudere i battenti, oggi è il turno di The Crew, Mr. Iglesias, Bonding e Country Comfort, serie TV che il gigante dello streaming ha deciso di non rinnovare.

Sia The Crew che Country Comfort sono andati in onda per una sola stagione, mentre Bonding e Mr. Iglesias hanno rilasciato due stagioni.

In compenso, la piattaforma ha recentemente annunciato il rinnovo di The Upshaws (di cui abbiamo recensito la prima stagione), con Kim Fields, Mike Epps e Wanda Sykes, permettendo allo spettacolo di avere un secondo capitolo di 16 episodi. Nella serie, che ha debuttato a maggio, Bennie Upshaw (Epps, che interpreta il padre di una famiglia della classe operaia nera a Indianapolis) è un meccanico che fa del suo meglio per cavarsela puntando a una vita migliore e a un'esistenza felice. Bennie, l'adorabile e affascinante capofamiglia, si scontra costantemente con sua cognata Lucrezia, che sopporta le buffonate di Bennie solo per il bene di sua sorella.

Fonte: Variety