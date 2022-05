Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La produzione della serie TV live-action Nautilus di Disney si sta muovendo, e ha recentemente annunciato che Richard E. Grant (Loki, Dracula) sarà presente nel cast.

Basata sul romanzo classico di Jules Verne Ventimila Leghe Sotto i Mari, la serie TV, per la prima volta, racconta la storia di Verne dal punto di vista di Nemo (Shazad Latif). Principe indiano derubato del suo diritto di nascita e della sua famiglia, prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali, Nemo è un uomo deciso a vendicarsi di coloro che gli hanno portato via tutto. Ma una volta che Capitan Nemo salpa con il suo equipaggio improvvisato a bordo del maestoso Nautilus, non solo combatte contro il suo nemico, ma scopre anche un magico mondo sottomarino, vivendo così un’avventura indimenticabile.

Lo show plasma il racconto classico di Verne per le nuove generazioni, basandosi sulla lunga tradizione di Walt Disney con questa storia, iniziata con il film originale del 1954, 20.000 Leghe Sotto i Mari di Richard Fleischer.

L’attore britannico Grant, candidato al Premio Oscar nella sezione miglior attore non protagonista per la sua acclamata interpretazione di Jack Hock nel film Copia originale, sarà uno dei personaggi che Nemo incontrerà nel suo viaggio.

Nautilus sarà disponibile su Disney+.

Fonte: Deadline