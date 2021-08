Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo il film del 1954, la Disney è pronta a condurre nuovamente il suo pubblico all’interno del Nautilus, per vivere entusiasmanti avventure in compagnia del capitano Nemo nei misteriosi abissi marini.

Per il servizio streaming della Casa di Topolino, Xavier Marchand e Anand Tucker svilupperanno e produrranno una serie TV basata sull’indimenticabile romanzo di Jules Verne, Ventimila Leghe Sotto i Mari, che vedrà coinvolto alla scrittura James Dormer (I Medici).

Lo show, che avrà il titolo dello stesso iconico sottomarino, seguirà le vicende di Nemo, un principe indiano privato del suo diritto di nascita e della sua famiglia, un prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali deciso a vendicarsi di coloro che gli hanno preso tutto.

Una volta salpato con il suo scombinato equipaggio a bordo del maestoso Nautilus, si troverà non solo a combattere contro i suoi nemici, ma a scoprire anche un magico mondo nascosto nelle profondità dell’oceano.

“La storia di Jules Verne è un classico amato in tutto il mondo” - ha dichiarato Johanna Devereaux, direttrice dei contenuti originali di Disney+ per l'EMEA - “È un enorme privilegio riportare in vita il Nautilus e tutta la sua ciurma in un modo davvero audace ed emozionante, con un team eterogeneo di talenti creativi e personaggi dello schermo. La serie sarà mozzafiato, ricca di azione e molto divertente”.

L’annuncio ha inoltre rivelato la produzione di altri due show:

Culprits, prodotta da Stephen Garrett (The Undoing) e dal regista J Blakeson (Gunpowder), che vedrà i componenti di una banda di criminali, che, dopo una rapina, verranno presi di mira da un killer.

(The Undoing) e dal regista (Gunpowder), che vedrà i componenti di una banda di criminali, che, dopo una rapina, verranno presi di mira da un killer. Wedding Season, una comedy con protagonista Katie (impersonata da Rosa Salazar), una sposa che il giorno delle nozze si ritrova circondata dai cadaveri del neo-consorte e della famiglia. I sospetti della polizia ricadono sul suo amante, Stefan, il quale è convinto che sia stata la stessa Katie, che invece ritiene colpevole il suo ex marito. Chi avrà quindi torto e chi invece ragione?

Fonte: Comic Book