Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La nuova serie live-action Nautilus ha trovato la sua star protagonista: Shazad Latif avrà il ruolo iconico di Capitano Nemo, l'enigmatico Principe indiano che ruba un fantastico sottomarino dalla Compagnia delle Indie Orientali e salpa in cerca di avventure per i mari. Michael Matthews dirigerà la serie, ispirata a 20.000 Leghe Sotto i Mari di Jules Verne.

L'epica serie di dieci episodi racconta la storia delle origini del personaggio più iconico di Jules Verne, Capitano Nemo, e del suo leggendario sottomarino, il Nautilus.

La produzione inizierà il mese prossimo in Australia.

Meglio conosciuto come Ash Tyler in Star Trek: Discovery, Latif può attualmente essere visto nella serie della BBC The Pursuit Of Love.

Fonte: Deadline