Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Con le riprese ufficialmente iniziate durante l’estate, giungono nuove informazioni su Naomi, la prossima trasposizione seriale, basata sui fumetti della DC, ad approdare sulla rete televisiva The CW.

Stando a quanto comunicato, Stephanie March, conosciuta per aver interpretato Alexandra Cabot nel celebre legal-drama Law & Order – Unità Vittime Speciali, si è recentemente unita al cast in un ruolo ricorrente.

L’attrice vestirà i panni di Akira, originaria di un pianeta molto lontano, che si ritrova nascosta sulla Terra e la cui strada s’incrocerà a quella della giovane protagonista, intenzionata a mettersi sulle sue tracce in cerca risposte.

Lo show, scritto e prodotto da Ava DuVernay (When They See Us), in collaborazione con Jill Blankeship, segue le vicende dell’adolescente Naomi, che, da una cittadina a nord-ovest delle vette del Multiverso, intraprende un viaggio per scoprire le origini di un misterioso evento soprannaturale che ha scosso profondamente il suo paese d’origine.

La sua ricerca metterà alla prova tutto quello che pensavamo di sapere sui supereroi.

Oltre a March, il cast vede la presenza di Kaci Walfall, Camila Moreno, Alexander Wraith, Cranston Johnson, Barry Watson (Settimo Cielo), Mary-Charles Jones (Kevin Can Wait), Aidan Gemme, Mouzam Makkar, Will Meyers e Daniel Puig.

Nonostante una data precisa non si stata ancora comunicata, la premiere è fissata per un generico inizio del 2022.

Fonte: Comic Book