Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Grazie alla pubblicazione del recente trailer, i fan dei prodotti tratti dagli amati fumetti della Casa delle Idee hanno potuto da un lato apprendere la data di debutto sul servizio streaming di Disney+ e dall’altro farsi una prima idea del potenziale insito nella serie Ms. Marvel.

Lo show seguirà le vicende di Kamala Khan, un’adolescente pachistana/americana di Jersey City. Aspirante artista, nonché assidua scrittrice di fanfiction, la sedicenne è un’appassionata fan degli Avengers e in particolar modo di Captain Marvel.

La vita di Kamala, in lotta per trovare il suo posto nel mondo, subirà una drastica svolta nel momento in cui acquisirà straordinari poteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

In attesa di poter vedere la giovane paladina all’opera, giungono nuove informazioni in merito al cast, che si è recentemente arricchito di un nuovo membro e si tratta di Anjali Bhimani, che apparirà in un ruolo ricorrente.

L’attrice figurerà accanto a Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Matt Lintz, Zenobia Shroff e Mohan Kapur.

Le avventure di Ms. Marvel giungeranno nel catalogo della piattaforma della Casa di Topolino il prossimo 8 giugno.

Fonte: Comic Book