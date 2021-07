Ms. Marvel: Pubblicate delle Foto dal Set della nuova Serie TV

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 19 giugno 2021

L'Universo Cinematografico Marvel sta lavorando a moltissimi nuovi progetti, alcuni dei quali si trovano in fase di ripresa e montaggio mentre altri si apprestano a muovere soltanto adesso i primi passi.

Tra questi vi è Ms. Marvel, una nuova serie TV esclusiva Disney+ che racconterà la storia di origine di Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani).

Ms. Marvel è gestito da Bisha K. Ali (parte del team di sceneggiatura per Loki), dal regista di The Punisher Sharmeen Obaid-Chinoy e dalla regista di The Magicians, Meera Menon.

Mentre siamo ancora lontani dal debutto della serie TV, arrivano però nuovi scatti dal set che ci forniscono un secondo assaggio del miglior look possibile: il costume dell'eroina protagonista. Le foto mostrano Ms. Marvel intenta a combattere, circondata da numerosissime comparse, figure speciali e addetti ai lavori.

Ms. Marvel seguirà le avventure di Kamala, un'adolescente musulmana che idolatra Captain Marvel e altri eroi del MCU, e che usa i suoi poteri di mutaforma per combattere il crimine a Jersey City.

"Lei è cresciuta così tanto negli ultimi quattro anni e, da sola, la nostra variegata comunità di appassionati è già così impressionante: tutti amano Ms. Marvel! Questo dimostra che abbiamo ideato una storia davvero grande con dei fantastici creatori", aveva rivelato entusiasta in precedenza Sana Amanat, uno degli altri co-creatori di Kamala. "Penso che sia di vitale importanza dire alle giovani donne e ragazze che possiedono un incredibile potere dentro di loro, e che hanno degli eroi là fuori che possono ammirare, specialmente di questi tempi".

Kevin Feige (direttore dei Marvel Studios) ha rivelato durante il Disney Investor Day del 2020 che Kamala apparirà anche in Captain Marvel: The Marvels, insieme a Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) di Wandavision.

"Credo fortemente che Kamala sia il futuro", aveva affermato tempo fa Larson. "Quando mi è stato chiesto del futuro della MCU, o del futuro della serie di Captain Marvel, ho risposto che avrei voluto lei".

Fonte: Comic Book