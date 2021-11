Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

In occasione del Disney+ Day, i Marvel Studios hanno svelato le prime immagini di Ms. Marvel insieme a un breve video.

La serie TV è incentrata sul personaggio di Kamala Khan (Iman Vellani), una ragazza pakistana-americana di sedici anni cresciuta a Jersey City. Una grande studentessa, appassionata giocatrice e vorace scrittrice di fan-fic, Kamala ha un’affinità speciale con i supereroi, in particolare con Captain Marvel.

Alcuni episodi dello show saranno diretti da Adil El Arbi, Bilall Fallah, Meera Menon (The Walking Dead) e Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha vinto per due volte l’Oscar nella categoria Miglior Cortometraggio di genere documentario con A Girl in the River: The Price of Forgiveness. Mentre la sceneggiatura è scritta da Bisha K. Ali.

Oltre alla protagonista Vellani, fanno parte del cast anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Matt Lintz.

Ms. Marvel farà il suo debutto nell'estate del 2022 su Disney+.

Fonte: Comic Book