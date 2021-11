Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Durante il Disney+ Day di venerdì 12 novembre sono stati rivelati moltissimi particolari riguardanti i progetti presenti e futuri dell'Universo Cinematografico Marvel.

Tra i prodotti interessati c'è anche Ms. Marvel, serie TV creata da Bisha K. Ali per Disney+ e basata sulla storia dell'omonima eroina della Marvel Comics.

In questa occasione è stata rilasciata una nuova sinossi dello show la quale conferma l'interesse della protagonista Kamala Khan per videogame e fan-fiction: "Ms. Marvel presenta Kamala Khan, un'americana sedicenne di origine pakistane di Jersey City. Un'aspirante artista, un'appassionata di videogiochi e una vorace scrittrice di fan-fiction, è una grande fan degli Avengers, e di una in particolare, Captain Marvel. Kamala lotta per trovare il suo posto nel mondo finché non ottiene super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, alias Ms. Marvel. La serie è diretta dai produttori esecutivi Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy; il produttore esecutivo Bisha K. Ali è anche capo sceneggiatore. Ms. Marvel debutterà su Disney+ nell'estate 2022".

Sui temi dell'inclusione e della tolleranza religiosa, Vellani si esprime in questo modo:

"Il fatto che lo show sia stato realizzato e che includano questo personaggio nel MCU è quello che conta. Non è necessario che io debba parlare di cosa significhi essere musulmani e pakistani, perché viene fuori tutto nello show. La gente che vede una persona come me coinvolta in un progetto grande come questo, credo possa essere abbastanza ispirata".

Di recente, gli account ufficiali di Disney+ hanno pubblicato un nuovo teaser trailer della serie TV Marvel che sarà rilasciata durante l'estate 2022.

Fonte: Comic Book