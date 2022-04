Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Per la nuova eroina, protagonista della serie TV Ms. Marvel, Kamala Khan (Iman Vellani), si prospettano grandi cambiamenti, a partire dai suoi poteri.

Infatti, dall'ultima breve clip dei Marvel Studios, la natura dei poteri di Kamala, sembrerebbe avere più di un punto in comune con i dieci anelli di Shang-Chi, ed esser simile a Lanterna Verde.

Nei fumetti Kamala è convinta di essere un'umana, completamente all'oscuro del suo DNA Inumano, almeno finché l'esposizione alle Nebbie Terrigene non lo ha risvegliato. Il potere che covava dentro di lei era il polimorfismo, che le permette di cambiare dimensioni a piacimento ed espandere il suo corpo.

Dal trailer si può comprendere che questo non accadrà nella serie TV. La protagonista, infatti, sembra ottenere i suoi poteri da un braccialetto mistico/alieno, che genera una specie di energia viola che Kamala usa per creare uno scudo di forza per proteggersi e che le dona anche la capacità di camminare nell'aria.

Infine, nei fumetti l'eroina musulmana sembra avere anche sangue Kree dentro di sé e nella serie TV il braccialetto potrebbe in qualche modo fornire il collegamento con il film The Marvels (in uscita nel 2023).

Ms. Marvel sarà rilasciata l'8 giugno sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Screen Rant