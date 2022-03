Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Kevin Feige, la mente dietro il Marvel Cinematic Universe, ha recentemente spiegato come Moon Knight e WandaVision siano simili sotto alcuni aspetti.

Dopo la conclusione della Saga dell'Infinito, l'MCU ha iniziato a creare molte serie TV per Disney+ di cui The Falcon and the Winter Soldier sarebbe dovuta essere la prima ma, a causa di complicazioni legate alla pandemia, i Marvel Studios hanno lanciato prima WandaVision. L'innovativo progetto ha visto Scarlet Witch/Wanda (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) provare a vivere una normale vita a Westview. Tuttavia, si scopre che il mondo in cui si trovano non è ciò che sembra.

A più di un anno dalla sua uscita, l'MCU si occuperà di una narrazione simile in Moon Knight, e Feige spiega i punti in comune:

"Questa serie è davvero un mistero, il pubblico seguirà il personaggio principale, Steven Grant. Si sveglia la mattina e lotta per capire cosa gli sta succedendo. Il pubblico è con lui in quel viaggio durante tutti e sei gli episodi. Per noi è davvero divertente, è quasi simile a WandaVision, poiché ogni episodio fa scoprire qualcos'altro. Percorriamo quel viaggio con il personaggio di Oscar".

Con questo tipo di struttura gli spettatori di WandaVision elaboravano nuove teorie su ciò che stava effettivamente accadendo a Westview ogni settimana, fin quando non è diventato chiaro dove lo spettacolo voleva andare a parare. Ma anche allora, WandaVision ha continuato a introdurre nuovi misteri che hanno tenuto le persone attaccate allo schermo. Sulla base dei commenti di Feige, sembra che Moon Knight porterà il pubblico in un altro viaggio simile.

Moon Knight sarà rilasciata su Disney+ il 30 marzo. Scopri tutte le informazioni note!

