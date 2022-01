Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 29 minuti fa

Durante l'intervallo della partita NFL fra Arizona Cardinals e Los Angeles Rams, Disney+ ha svelato il poster e il primo trailer di Moon Knight rivelando a sorpresa anche la data di uscita della serie TV.

Personaggio dei fumetti, creato da Doug Moench e Don Perlin, pubblicato dalla Marvel Comics, Marc Spector (Moon Knight) appare per la prima volta sulle pagine di Werewolf by Night nell'agosto del 1975.

Oscar Isaac (Show Me a Hero) sarà il protagonista dello show. L’attore, reduce dal successo del film Scene dal matrimonio, presta il volto al misterioso protagonista. All’apparenza è un uomo comune, ma in lui si cela molto altro perché ospita nella mente più presenze. Sono suoi i ricordi, provenienti da un’altra esistenza, che s’insinuano nella quotidianità per stravolgerla. Ecco allora che incontrerà il villain co-protagonista interpretato dall'attore texano Ethan Hawke (Boyhood).

La sinossi, rilasciata dai Marvel Studios dopo la presentazione del trailer, rivela che ci saranno delle differenze tra lo show e i fumetti:

"La serie TV segue Steven Grant, un mite impiegato di un negozio di articoli da regalo che viene afflitto da blackout e ricordi di un'altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e condivide un corpo con il mercenario Marc Spector. Quando i nemici di Steven/Marc convergono su di loro, devono navigare nelle loro complesse identità mentre vengono spinti in un mistero mortale tra i potenti dei d'Egitto".

Moon Knight debutterà su Disney+ il prossimo 30 marzo.

Fonte: Comic Book