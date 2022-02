Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Durante l'avvento del Super Bowl sono stati svelati un nuovo teaser trailer e alcune anticipazioni sull'attesa serie TV Marvel, Moon Knight.

Oltre ad aver dedicato due copertine, l'Empire Magazine celebra il debutto della versione live-action del protagonista Marc Spector, interpretato da Oscar Isaac, pubblicando una nuova foto ufficiale con l'attore guatemalteco.

Il protagonista della serie TV è Steven Grant, uomo affetto da disturbo dissociativo dell’identità che comincia a ricordare la sua vita precedente, quella del mercenario Marc Spector. La nuova foto, dove il riflesso di Steven sdoppia la sua immagine, rappresenta accuratamente la psiche frammentata dell’eroe.

Oscar Isaac, conosciuto per i suoi lavori in Star Wars e X-Men, stava considerando l’idea di allontanarsi dai grandi franchise:

"In questi grandi film hai spesso la sensazione di costruire l’aereo direttamente sulla pista [espressione che significa inventare e testare qualcosa mentre gestisci anche le normali operazioni, ndr]. L’idea di tornare a film più 'artigianali', studi sui personaggi. Bramavo disperatamente quella sensazione".

Ma quando gli è stato offerto Moon Knight, l’attore ha capito di poter avere il meglio di entrambi i mondi:

"Dava la sensazione di essere 'artigianale', ed è il primo vero studio su un personaggio fatto dalla Marvel fin dai tempi di Iron Man. Ho pensato: 'Magari posso dirottare questa cosa. Magari è l’opportunità di fare qualcosa di grandiosamente folle!'. Ciò che amo di più di questo progetto è l’esplorazione di una mente che non conosce sé stessa. Un essere umano che non conosce il suo stesso cervello. L’ho trovato molto commovente: ciò di cui la mente è capace, in fatto di sopravvivenza. Ma la mole di lavoro era enorme: la sfida tecnica di incarnare questi diversi personaggi, fisicamente, nel modo in cui manifesto il mio corpo. Ha richiesto molta energia".

I personaggi si differenziano anche per come parlano, poiché Grant si esprime con inflessione britannica. Molti fan hanno criticato l’accento inglese di Oscar Isaac, che però spiega:

"Difendo l'accento di Steven al 100%. È bello che abbia suscitato così tanta eccitazione. Ma ci sono delle ragioni. Quella voce riguarda la provenienza di Steven, dove vive adesso e una parte di ciò che crede essere il suo retaggio. Non rappresenta un’idea di come i britannici parlino veramente".

Moon Knight debutterà il 30 marzo su Disney+.

