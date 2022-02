Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Manca poco più di un mese all'uscita di Moon Knight, e nel frattempo continuano a emergere online nuovi dettagli sullo show di Oscar Isaac. Un nuovo rapporto descrive in dettaglio i poteri acquisiti da Steven Grant, l'identità principale di Oscar Isaac nello show.

Ecco le caratteristiche del personaggio protagonista:

"Livello di atletismo olimpico che gli consente capacità di eseguire acrobazie complesse, stratega nel combattimento e conoscenza di una gran varietà di armi. Grant soffre di un disturbo dissociativo dell'identità, una patologia psicologica che scopre dopo aver avuto lampi di un'altra vita. Da quel momento il mercenario Marc Spector, un'altra sua identità inizia a manifestarsi".

Il rapporto poi continua parlando del Dio egizio Khonshu:

"Khonshu negozia con Marc per diventare il portatore dei suoi poteri sulla Terra. Spector, che in quelle circostanze era già un ex ufficiale militare, ex agente della CIA, e lavorava come mercenario, viene abbandonato dai suoi compagni durante una missione e la divinità egizia appare lì per salvargli la vita".

Oscar Isaac ha anche parlato del fatto che lo spettacolo è stato in grado di prendersi alcune libertà in più, dal momento che il materiale su Moon Knight non è colossale come quello degli altri supereroi, come per esempio Spider-Man o i Vendicatori.

Moon Knight debutterà su Disney+ il 30 marzo.

