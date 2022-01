Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'attore Gaspard Ulliel è scomparso a seguito di un incidente sciistico. La star ha recitato nell'imminente nuovo show di Disney+, Moon Knight.

Secondo le recenti notizie l'attore si trovava nello stabilimento sciistico di Rosiere, sulle Alpi francesi. Il network France Bleu riporta la dinamica dell'incidente, secondo la quale la star francese si è scontrata con un altro sciatore. Nel notiziario, le autorità affermano che ci sono stati altri incidenti in quel punto a causa dell'indurimento della neve negli ultimi giorni.

Tra i suoi ruoli di spicco figura il film Hannibal Lecter: Le Origini del Male nel 2007. Non solo, ha partecipato a varie campagne pubblicitarie come modello, tra le quali quella di Chanel per Bleu de Chanel. In Moon Knight Ulliel ha interpretato Anton Mogart. I fan dell'eroe riconosceranno quel nome come l'identità di The Midnight Man.

Moon Knight debutterà su Disney+ il prossimo 30 marzo.

Fonte: Comic Book